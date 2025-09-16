martes, septiembre 16, 2025
22.6 C
Nueve de Julio
Solidaridad

Facundo Quiroga será sede de una jornada de donación de sangre

La colecta, organizada por el Servicio de Hemoterapia del Hospital de Nueve de Julio, se realizará este miércoles 24 en la Escuela Primaria N° 13 "Gabriela Mistral", desde las 7 de la mañana

Una nueva jornada solidaria de donación de sangre tendrá lugar en la localidad de Facundo Quiroga. La actividad, impulsada por el Servicio de Hemoterapia de Nueve de Julio, se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de septiembre desde las 7:00 hs en la Escuela Primaria N° 13 “Gabriela Mistral”.

Quienes deseen participar pueden inscribirse previamente enviando un mensaje al WhatsApp 2317 452499 (Gabriela), con el objetivo de organizar los turnos de manera ordenada y eficiente.

Desde la organización destacan la importancia de donar sangre, no solo porque permite salvar vidas y abastecer los bancos de sangre que atienden emergencias y tratamientos médicos, sino también porque aporta beneficios para la salud del propio donante, como la renovación de células sanguíneas y la realización de un chequeo previo al procedimiento.

La donación es un acto altruista que puede marcar la diferencia para muchas personas. Cada extracción puede ayudar hasta a cuatro pacientes. Por eso, invitan a la comunidad de Facundo Quiroga y zonas aledañas a sumarse a esta iniciativa solidaria.

