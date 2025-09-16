Facundo Quiroga será sede de una jornada de donación de sangre

- Advertisement -

Una nueva jornada solidaria de donación de sangre tendrá lugar en la localidad de Facundo Quiroga. La actividad, impulsada por el Servicio de Hemoterapia de Nueve de Julio, se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de septiembre desde las 7:00 hs en la Escuela Primaria N° 13 “Gabriela Mistral”.

Quienes deseen participar pueden inscribirse previamente enviando un mensaje al WhatsApp 2317 452499 (Gabriela), con el objetivo de organizar los turnos de manera ordenada y eficiente.

Desde la organización destacan la importancia de donar sangre, no solo porque permite salvar vidas y abastecer los bancos de sangre que atienden emergencias y tratamientos médicos, sino también porque aporta beneficios para la salud del propio donante, como la renovación de células sanguíneas y la realización de un chequeo previo al procedimiento.

La donación es un acto altruista que puede marcar la diferencia para muchas personas. Cada extracción puede ayudar hasta a cuatro pacientes. Por eso, invitan a la comunidad de Facundo Quiroga y zonas aledañas a sumarse a esta iniciativa solidaria.