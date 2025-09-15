A 88 años del natalico de Fernando de la Rúa, el presidente que cayó en medio de la mayor crisis argentina

- Advertisement -

El 15 de septiembre de 1937 nacía en Córdoba Fernando de la Rúa, figura importante de la Unión Cívica Radical y protagonista de uno de los períodos más críticos de la historia argentina reciente. Formado como abogado, fue docente de Derecho Procesal Civil y Comercial de la UBA y autor de varios libros, desarrolló su carrera política en la Ciudad de Buenos Aires, donde fue electo senador en 1973 y compartió fórmula presidencial con Ricardo Balbín, derrotada por el retorno de Juan Domingo Perón.

En democracia, perdió la interna presidencial de 1983 frente a Raúl Alfonsín, pero volvió al Senado en dos períodos no consecutivos. En 1996 se convirtió en el primer jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde allí saltó a la presidencia en 1999, tras vencer a Eduardo Duhalde.

Su gestión no logró romper con el modelo neoliberal heredado, manteniendo la convertibilidad y aplicando ajustes fiscales. La renuncia, por cohechos en el senado, ante la transparencia de su vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez debilitó aún más al gobierno de la Alianza. En un intento por revertir la crisis, nombró a Domingo Cavallo como ministro de Economía. Pero la situación empeoró: el “corralito” de diciembre de 2001 desató una ola de protestas y represión que dejó más de 30 muertos. De la Rúa renunció el 20 de diciembre, escapando en helicóptero de la Casa Rosada.

En los años posteriores fue sobreseído en las causas por la represión y las coimas en el Senado. Falleció el 9 de julio de 2019, a los 81 años.