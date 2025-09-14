domingo, septiembre 14, 2025
15.4 C
Nueve de Julio
domingo, septiembre 14, 2025
15.4 C
Nueve de Julio
Clima

Tormentas aisladas se desplazan hacia el este del noroeste bonaerense y podrían alcanzar a Nueve de Julio

El Servicio Meteorológico informa chaparrones débiles sobre Ameghino y Lincoln, con posible impacto en este distrito, Los Toldos y Junín en la próxima hora añadiedo que no se esperan lluvias intensas ni acumulados relevantes

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Las lluvias aisladas y los chaparrones débiles mantienen bajo observación la situación meteorológica en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Las zonas más afectadas hasta ahora son Ameghino y Lincoln, de donde se desplazan hacia el este núcleos de precipitación que podrían alcanzar en breve a localidades como Nueve de Julio, Los Toldos y Junín.

Aunque el cielo se muestra cargado de nubosidad y la humedad es perceptible, no se esperan lluvias intensas ni acumulaciones importantes. Las tormentas son aisladas y de baja intensidad, sin riesgo de fenómenos severos como granizo, ráfagas fuertes o inundaciones.

Se aconseja a los residentes:

  • estar atentos a los cambios en la nubosidad

  • evitar exposiciones prolongadas al aire libre si comienzan las lluvias

  • revisar techos, canaletas y desagües en caso de que acumulen agua

El pronóstico señala que las condiciones deberían mantenerse estables tras el paso de estos chaparrones, siempre sujeto a nuevas actualizaciones si la situación empeora.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5980

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR