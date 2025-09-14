Duatlón solidario reunió a atletas en apoyo a los Bomberos Voluntarios

- Advertisement -

Este domingo, las instalaciones del Club Ciclista Unidos fueron escenario de una emotiva y concurrida jornada deportiva, en el marco del duatlón solidario organizado a beneficio de los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad.

La actividad fue impulsada por la comisión del club en conjunto con la Dirección de Deportes de la Municipalidad de 9 de Julio, y contó con la participación de numerosos atletas locales y de distintas localidades de la región, que se sumaron con entusiasmo a esta causa solidaria.

La competencia, que combinó pruebas de pedestrismo y ciclismo, tuvo un destacado nivel deportivo y permitió, al mismo tiempo, visibilizar y apoyar la labor de los bomberos voluntarios, quienes desempeñan un rol fundamental en la comunidad.

Ganadores del duatlón solidario

Categoría general individual:

Masculino: Luciano Alcalá

Femenino: Belén Curbello

Categoría general por equipos:

Masculino: Raúl Mazzei – Alberto Cequeira

Femenino: Carina Tello – Florencia Mansilla

Mixto: Rubén Martínez – Elsa Tapia

Desde la organización, se destacó la excelente predisposición de todos los participantes y el valioso acompañamiento del público, que hicieron posible una jornada donde el deporte y la solidaridad fueron de la mano.