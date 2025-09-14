lunes, septiembre 15, 2025
21.6 C
Nueve de Julio
lunes, septiembre 15, 2025
21.6 C
Nueve de Julio
Deportes

Duatlón solidario reunió a atletas en apoyo a los Bomberos Voluntarios

Gran participación regional en una jornada deportiva con fin benéfico

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Este domingo, las instalaciones del Club Ciclista Unidos fueron escenario de una emotiva y concurrida jornada deportiva, en el marco del duatlón solidario organizado a beneficio de los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad.
La actividad fue impulsada por la comisión del club en conjunto con la Dirección de Deportes de la Municipalidad de 9 de Julio, y contó con la participación de numerosos atletas locales y de distintas localidades de la región, que se sumaron con entusiasmo a esta causa solidaria.

La competencia, que combinó pruebas de pedestrismo y ciclismo, tuvo un destacado nivel deportivo y permitió, al mismo tiempo, visibilizar y apoyar la labor de los bomberos voluntarios, quienes desempeñan un rol fundamental en la comunidad.

Ganadores del duatlón solidario

Categoría general individual:

  • Masculino: Luciano Alcalá

  • Femenino: Belén Curbello

Categoría general por equipos:

  • Masculino: Raúl Mazzei – Alberto Cequeira

  • Femenino: Carina Tello – Florencia Mansilla

  • Mixto: Rubén Martínez – Elsa Tapia

Desde la organización, se destacó la excelente predisposición de todos los participantes y el valioso acompañamiento del público, que hicieron posible una jornada donde el deporte y la solidaridad fueron de la mano.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5980

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR