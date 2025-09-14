Atlético 9 de Julio se consagró campeón en un torneo +50 en General La Madrid

- Advertisement -

Este sábado se disputó en General La Madrid un torneo interclubes mixto de newcom para mayores de 50 años, con la participación de diez equipos provenientes de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. El Club Atlético 9 de Julio tuvo una destacada actuación, al imponerse con claridad en todos sus partidos de la fase de grupos y consagrarse campeón tras vencer en la final al conjunto de Ranchos.

Los equipos fueron divididos en dos zonas de cinco, donde los ganadores de cada grupo accedieron a la gran final. En la Zona A, Atlético 9 de Julio mostró un gran nivel y dominó con contundencia sus encuentros: venció a Coronel Dorrego (15-3 y 15-7), Los Cardales (15-9 y 15-7), La Pampa (15-5 y 15-2) y Sierra de la Ventana (15-7 y 15-4).

La final, disputada ante Ranchos, fue el plato fuerte de la jornada y contó con una gran presencia de público. En un partido parejo y emocionante, los nuevejulienses demostraron su jerarquía técnica y se impusieron por 17-15 y 15-12, coronándose campeones del certamen.

El plantel campeón estuvo integrado por Cecilia Aramburu, Maricel Oyarzábal, Alejandra Aramburu, Daniela Aniassi, Fany Mortarini, Rubén Neri, Guillermo Amestoy, Marcelo Dicásolo, Rubén Chiesa y Oscar Spalla, bajo la dirección técnica de Susana Reale.

Además de Atlético y Ranchos, participaron equipos de Berazategui, Olavarría, Chillar, Los Cardales, Coronel Dorrego, Sierra de la Ventana, General La Madrid y La Pampa, lo que brindó un marco competitivo y federal al torneo, que se desarrolló durante toda la jornada del sábado.