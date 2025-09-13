Con nueva boleta y reacomodo de listas, se va rumbo a las legislativas 2025

Las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre marcarán un cambio significativo en la provincia de Buenos Aires: debutará la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que agrupa a todos los candidatos y partidos en una sola papeleta, organizada por columnas para los partidos y filas para los cargos.

El Gobierno nacional, liderado por el presidente Javier Milei, intentará revertir la derrota sufrida en ese distrito clave frente a Fuerza Patria, que lleva como primer candidato a diputado nacional a Jorge Taiana. La competencia se intensifica con figuras como José Luis Espert por La Libertad Avanza-PRO, Florencio Randazzo por Provincias Unidas, Fernando Burlando, Santiago Cúneo, Roberto Cachanosky, María Eugenia Talerico, Nicolás del Caño y Manuela Castañeira, entre otros.

Un dato no menor: tras un pedido de Fuerza Patria, la Cámara Nacional Electoral ordenó reubicar a esa fuerza política en el séptimo lugar de la boleta, argumentando que su cercanía con otra agrupación de color similar podría generar confusión en el electorado. Así, se ocupará un espacio vacante originalmente asignado al Partido Demócrata Progresista, que no participará en esta elección.

Con este nuevo formato de votación, las autoridades electorales buscan garantizar mayor transparencia, equidad en la visibilidad de las listas y facilidad para el votante, que deberá marcar sus opciones con lapicera dentro de la cabina y doblar la boleta antes de depositarla en la urna.

Las miradas están puestas en Buenos Aires, donde se renovarán 35 bancas de diputados nacionales, en un contexto político y económico que genera incertidumbre y expectativa sobre el rumbo del país.