Siguen los trabajos de bacheo en distintos puntos de la ciudad

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, lleva adelante obras de bacheo en distintos puntos de la planta urbana con el objetivo de mejorar la circulación y la seguridad vial.

Actualmente, los trabajos se concentran en la intersección de Avenida Urquiza y calle Echeverría, donde el tránsito se encuentra reducido debido a la intervención. Por tal motivo, se solicita a los vecinos y conductores que circulen por la zona con extrema precaución, respetando las señalizaciones dispuestas.

Desde el municipio informaron que estas tareas continuarán en los próximos días en otros sectores de la ciudad, en el marco de un plan de mantenimiento integral de la red vial urbana.