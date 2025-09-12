viernes, septiembre 12, 2025
General

Se llama a licitación ante el hundimiento de pisos y filtraciones en la Escuela de Comercio

El Consejo Escolar avanza con la primera etapa de obras para reparar daños estructurales y renovar parte de la membrana edilicia, con el objetivo de mejorar las condiciones del establecimiento

0
Durante la jornada de este jueves se llevó a cabo la apertura de sobres correspondiente a la licitación de la Primera Etapa de la obra “Hundimiento de pisos exteriores, filtraciones de desagües pluviales y recambio de parte de la membrana en la Unidad Académica (Escuela de Comercio)”.

Este proceso marca un paso fundamental hacia la mejora de la infraestructura de la institución. En los próximos días se avanzará con la planificación y el inicio de los trabajos previstos, con el objetivo de garantizar espacios más seguros y adecuados para toda la comunidad educativa.

La intervención contempla soluciones estructurales y de mantenimiento que buscan prevenir problemas futuros, mejorar la circulación y reforzar la seguridad del edificio, especialmente ante condiciones climáticas adversas.

Desde la institución destacaron la importancia de esta obra, no solo por el impacto directo en la calidad edilicia, sino también por el compromiso con el bienestar de estudiantes, docentes y personal.

