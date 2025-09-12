viernes, septiembre 12, 2025
Arte

“Postales de Nuestra Ciudad”: Convocatoria Abierta por el Mes Aniversario de Nueve de Julio

La Dirección General de Cultura invita a vecinos y vecinas a participar de una muestra fotográfica colectiva que celebrará la identidad local. Las imágenes seleccionadas se expondrán en octubre en el Centro de Exposiciones de la Terminal.

En el marco de los festejos por el mes aniversario de Nueve de Julio, la Dirección General de Cultura lanzó una convocatoria abierta para participar de la exposición fotográfica “Postales de nuestra ciudad”, una propuesta que busca reflejar la diversidad de miradas sobre el entorno y la identidad local.

La invitación está dirigida a todas las personas interesadas en presentar una fotografía que represente una postal de la ciudad, ya sea desde lo cotidiano, lo histórico o lo emocional. Las primeras 30 imágenes recibidas formarán parte de la muestra que se exhibirá durante todo el mes de octubre en el Centro de Exposiciones de la Terminal.

Las fotografías deben presentarse impresas en papel fotográfico, en tamaño A4, ya sea en color o en blanco y negro, y pueden ser en formato vertical u horizontal. También se puede incluir un título y una breve descripción, aunque no son obligatorios.

La recepción del material se realizará durante el mes de septiembre, de lunes a viernes de 9 a 13 horas, en las oficinas de la Dirección de Cultura, ubicadas en Robbio 322.

Esta iniciativa busca poner en valor las perspectivas de la comunidad sobre Nueve de Julio, promoviendo la expresión artística y el sentido de pertenencia a través de una muestra abierta a todo el público.

Para más información, se puede visitar la cuenta oficial de Cultura en Instagram: @cultura_9dejulio.

