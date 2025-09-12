Javier Milei vetó la ley que repartía los Aportes del Tesoro Nacional entre las provincias

- Advertisement -

El presidente, Javier Milei concretó el tercer veto que estaba previsto y la decisión recayó, como se esperaba, en la ley que repartía de manera automática los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) entre las provincias. El Ejecutivo ya se lo comunicó al Senado, la Cámara de origen del proyecto.

Desde el entorno de Catalán indicaron que se trabaja en la búsqueda de acercamientos con los mandatarios provinciales – más allá del veto a los ATN – ya que es vital para sostener la gobernabilidad y lograr nuevas alianzas en el Congreso. “Hablamos todos los días con los gobernadores y buscamos solucionar los temas que tienen solución inmediata”, declaró Catalán anoche. En su entorno señalan que ahora viene un período de muchos viajes por el país.

“Queremos hacer un verdadero federalismo donde las provincias sean conductoras de su propio destino, y que no haya un Estado nacional sobredimensionado que genere gastos con ministerios que prestan servicio en Capital Federal, pero lo pagan las provincias”, agregó Catalán, quien distinguió a otros dos mandatarios, como el macrista Ignacio Nacho Torres, de Chubut, y Osvaldo Jaldo, de Tucumán, con quienes dijo tener un buen vínculo.

No obstante, a pesar de las buenas intenciones, los nombramientos y los discursos, el Gobierno tendrá que remontar la consolidación de los vínculos con los mandatarios provinciales, ya que el decreto del Presidente que atenta contra el reparto de los fondos del Tesoro Nacional suma un escollo en ese camino de concordancia.