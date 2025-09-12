Franco “Panterita” Rodríguez busca una nueva victoria en su pelea número 20

- Advertisement -

El boxeador oriundo de Nueve de Julio, Franco “Panterita” Rodríguez, volverá a subirse al ring este viernes 12 de septiembre en el marco del festival de boxeo “Futuros Campeones Cordobeses”, que se desarrollará en el Olayun Club de Cruz del Eje, Córdoba. Allí enfrentará al púgil de Río Cuarto, Sergio “Nonito” Donaire, en un duelo pactado en la categoría súper mediano.

Rodríguez, de 27 años, representa al Gimnasio Clan Ferrario y es entrenado por Elías Pino. Llega a esta cita con un sólido récord profesional de 19 peleas: 17 victorias (6 por la vía rápida) y solo 2 derrotas (una por nocaut), sin empates. Su rival, Donaire, acumula 14 combates como profesional, con 7 triunfos (4 nocauts) y 7 caídas (3 por nocaut), también sin empates.

En el pesaje oficial realizado este jueves, ambos boxeadores marcaron el límite de la categoría. “Panterita” Rodríguez dio 63,700 kg, mientras que Donaire acusó 63,800 kg en la balanza.

Cabe recordar que Rodríguez fue campeón argentino en la categoría súper mediano tras vencer a Mariano Farías el 25 de mayo de 2024 en Río Cuarto. Luego realizó una defensa exitosa ante Dimas Garateguy el 21 de septiembre del mismo año en Atlético 9 de Julio, pero perdió el título en su siguiente presentación, el 26 de octubre en Mendoza, frente a Maximiliano Segura.

Su debut como profesional fue el 11 de septiembre de 2021, cuando venció por fallo unánime a Sergio Rocha en un festival televisado desde el Club Agustín Álvarez. Cuatro años más tarde, Rodríguez se prepara para un nuevo desafío que podría marcar un paso clave en su carrera deportiva.

El combate Rodríguez vs. Donaire forma parte del festival “Futuros Campeones Cordobeses”, una iniciativa impulsada por Arano Box que combina peleas profesionales y amateur. La fecha en Cruz del Eje es la primera del ciclo, que continuará en distintas localidades de la provincia: Deán Funes (19/9), Sampacho (26/9), Huinca Renancó (10/10) y Laboulaye (17/10).

Además del plato fuerte protagonizado por “Panterita”, habrá otra pelea profesional en la velada: Jonatan Gatto (5-3-0, 1 KO) se enfrentará a Santiago “El Chino” Cáceres (4-0-1, 0 KO) en la categoría ligero, ambos con un peso de 61,400 kg.

El festival promete una noche vibrante de boxeo, donde la experiencia de los profesionales y el talento emergente de los amateurs compartirán cartel bajo una misma consigna: seguir impulsando el deporte en todo el territorio cordobés.