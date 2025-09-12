Capacitaciones presenciales para autoridades de mesa llegaron por primera vez a los 135 municipios bonaerenses

Las autoridades de mesa que se desempeñaron en la provincia de Buenos Aires durante la jornada electoral del pasado 7 de septiembre contaron este año con la posibilidad inédita de capacitarse presencialmente en los 135 municipios bonaerenses.

Esta política de formación territorial comenzó a implementarse en las elecciones de 2023 con el objetivo de acercar los cursos presenciales a los lugares de residencia de las autoridades de mesa. La propuesta funcionó como alternativa o complemento de la capacitación virtual que también se ofrece. La principal novedad de este año fue que la oferta de cursos presenciales abarcó la totalidad de los municipios de la provincia.

“Estamos muy satisfechos con el trabajo realizado. Este año, gracias al despliegue territorial de los equipos del Juzgado y al compromiso de los docentes universitarios, logramos llevar la capacitación presencial a todos los municipios, asegurando la transmisión de los contenidos necesarios para el correcto desempeño de las autoridades de mesa”, afirmó el juez electoral Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal N°1 de La Plata.

El magistrado destacó además que la participación de más de 30 universidades fue clave para el éxito del programa: “Permitió ampliar el alcance territorial, disponer de espacios óptimos para el dictado de los cursos y contar con la colaboración de profesionales académicos”.

Durante el proceso electoral, se dictaron en total 244 cursos presenciales en toda la provincia. Una parte se desarrolló en sedes de universidades públicas –nacionales y provinciales–, dictados por capacitadores formados previamente por la Justicia Electoral. El resto de los cursos fue impartido por personal de la Secretaría Electoral del Juzgado en espacios cedidos especialmente para tal fin.

Eliana Suárez, autoridad de mesa en el municipio de Marcos Paz, valoró la modalidad presencial: “Cuando vi que estaba la chance de hacerlo presencial, lo preferí. Fue muy útil la información, muy claros los profesores que nos tocaron. A mis compañeros y a mí nos sirvió un montón”.

Ariel Ramallo, autoridad electoral del municipio de San Pedro, consideró el espacio de formación como “una forma de fortalecer la democracia”: “La democracia no se cuida solamente votando, sino también siendo un ciudadano responsable día a día, y animándose a participar”.

La propuesta fue ampliamente difundida por medios de comunicación locales, provinciales y nacionales, que colaboraron con la convocatoria e invitaron a las autoridades de mesa a inscribirse según su localidad, fecha y horario disponible.

La implementación de las capacitaciones presenciales requirió un trabajo articulado entre diferentes organismos: la Junta Electoral de la Provincia, el Juzgado Federal N°1 de La Plata, la Cámara Nacional Electoral, el Instituto de Capacitación Judicial de la Corte Suprema provincial, el Gobierno bonaerense y más de 30 universidades.

La formación de las autoridades de mesa es un componente esencial del proceso electoral, ya que estas personas son responsables de garantizar el normal desarrollo del acto de votación. Las capacitaciones presenciales se repetirán para las elecciones nacionales del 26 de octubre, en las que se implementará por primera vez la Boleta Única Papel (BUP) como instrumento de votación.