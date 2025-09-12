viernes, septiembre 12, 2025
13 C
Nueve de Julio
General

Actualizá tu licencia si cambiaste el DNI: tenés 90 días para hacerlo

Todo cambio en los datos personales, como el número de DNI, debe ser informado en la Licencia de Conducir para evitar su caducidad

0
La Dirección de Tránsito y la Oficina de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Nueve de Julio informan a la comunidad que todo conductor que haya realizado cambios en sus datos personales —como la actualización del Documento Nacional de Identidad (DNI)— debe regularizar dicha información en su Licencia de Conducir dentro de los 90 días posteriores al cambio.

De acuerdo con la normativa vigente, todos los datos consignados en la licencia deben mantenerse actualizados. En este sentido, cualquier modificación en la información del conductor debe ser notificada a la Oficina de Licencias de Conducir, autoridad competente para realizar este trámite.

El incumplimiento del plazo establecido puede derivar en la caducidad de la licencia, lo que obligaría al conductor a realizar una renovación completa del documento.

En los casos en que el cambio implique un nuevo número de DNI, se deberá tramitar un reemplazo de la licencia con la información actualizada. Este trámite debe gestionarse en la jurisdicción correspondiente dentro del plazo de 90 días desde la fecha de la modificación.

Plazo máximo: 90 días desde el cambio en el DNI

Desde la Municipalidad se recuerda que es fundamental cumplir con este procedimiento en tiempo y forma para evitar sanciones o inconvenientes al momento de circular.

Para mayor información o consultas, los interesados pueden acercarse a la Oficina de Licencias de Conducir, ubicada en la Galería Italiana.

Mantener los datos actualizados es clave para conducir con responsabilidad y respetar las normativas vigentes.

