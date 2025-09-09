Noche de Voces Femeninas en la Biblioteca José Ingenieros: Talento local y emociones compartidas

- Advertisement -

Este viernes 12 de septiembre a las 21:30 horas, la Biblioteca Popular José Ingenieros se transformará en el escenario de un evento cultural imperdible: “La Noche de Voces Femeninas”, una propuesta que celebra el talento local, la música en vivo y la potencia creativa de jóvenes artistas de 9 de Julio.

En esta oportunidad, Valentina González, Emma Cendali, Teresa Vila y Nina Arcucci —quien será la artista invitada— desplegarán todo su arte en un show íntimo y acústico, cargado de emoción y sensibilidad. El reconocido músico Rubén Braggio estará a cargo del acompañamiento instrumental junto a Toto Arcucci, sumando sus experiencias y calidez al espectáculo.

La propuesta, organizada en el marco del fortalecimiento cultural de la Biblioteca, forma parte de un proyecto que pone en valor a los artistas locales, apostando al desarrollo de talentos emergentes que ya demuestran una gran calidad interpretativa.

Durante la presentación, las cantantes interpretarán temas solistas y cerrarán con un número en conjunto que, según quienes ya han escuchado los ensayos, “la rompen”.

Una velada cuidada hasta el último detalle

Desde la organización recomiendan a los asistentes llegar con antelación, ya que el show comenzará puntualmente a las 21:30 horas. La capacidad es limitada —110 butacas— y ya se encuentra cubierto el 70% del aforo, por lo que se sugiere adquirir las entradas con tiempo.

Estas pueden conseguirse a través del link de la Biblioteca José Ingenieros, o también contactando directamente a Rubén Braggio al teléfono 2317 445992.

El espectáculo cuenta con el valioso apoyo de la experimentada Lucrecia Longarini, quien ha acompañado la formación de algunas de las jóvenes artistas. También se destaca el trabajo continuo de Elizabeth Urso y María Vélez, impulsoras de un espacio que ha sabido reinventarse para convertirse en un faro cultural de la ciudad y la región.

Una noche para no perderse, que marcará un antes y un después en el camino artístico de estas jóvenes voces.