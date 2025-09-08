Walter Torchio: “El peronismo está vivo y es una opción potente”

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Luego del rotundo triunfo de Fuerza Patria en las Elecciones Legislativas de la provincia de Buenos Aires, el senador bonaerense Walter Torchio analizó los resultados con optimismo y destacó el crecimiento del peronismo en todo el territorio. “Hicimos una enorme elección en todos los aspectos”, aseguró, y señaló que el resultado representa “una clara señal de que el peronismo está vivo y es una opción potente electoralmente”.

Torchio, presidente del Partido Justicialista en Carlos Casares, subrayó que el espacio logró “un paso adelante respecto de las anteriores elecciones de medio término, principalmente en el interior”, y celebró que el peronismo haya alcanzado la mayoría y el quórum propio en el Senado Provincial.

Además, el exintendente consideró que la diferencia de 13 puntos obtenida a nivel provincial “es un rechazo a las políticas del Presidente Javier Milei, y un respaldo muy importante y contundente a la gestión del Gobernador Axel Kicillof”. En esa línea, sostuvo: “Este resultado le va a dar un impulso adicional a sus dos últimos años de gobierno. Me pone muy feliz, porque es un gran gobernador, con una gestión destacada”.

En cuanto a los resultados locales, Torchio resaltó el triunfo en Carlos Casares como “una señal que nos ilusiona de cara al futuro”, y destacó el acompañamiento popular a la gestión de Daniel Stadnik. También felicitó a la candidata a concejala Ana Laffitte, al señalar que “logró junto a sus compañeros trasladar el mensaje necesario para que nuestros vecinos continúen acompañando la gestión municipal”.

A nivel seccional, el legislador peronista expresó su satisfacción por haber conservado los tres escaños en la Cuarta Sección Electoral. “Sin dudas, es un respaldo muy fuerte a la gestión provincial”, dijo, y puso en valor que el peronismo haya llegado unido a esta elección. “Estos resultados nos obligan a seguir trabajando por la unidad, como lo demostraron Axel, Cristina y Sergio Massa con mucha responsabilidad política”, añadió, y felicitó a los nuevos senadores Diego Varela, Valeria Arata y Germán Lago.

Finalmente, Torchio advirtió que la elección de octubre será “otro gran desafío” y remarcó la necesidad de “redoblar esfuerzos” para consolidar a Fuerza Patria como “la alternativa más seria de cara a las elecciones del 2027”.