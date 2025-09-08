Renovación en el Concejo Deliberante de Nueve de Julio: quiénes asumirán el 10 de diciembre

- Advertisement -

El próximo 10 de diciembre asumirán sus cargos los nueve nuevos concejales electos en el distrito de Nueve de Julio, tras los comicios que definieron la renovación parcial del Concejo Deliberante y del Consejo Escolar.

La Libertad Avanza (LLA) logró incorporar a tres representantes: Héctor Carta, Vanesa Paladino y Pablo Giacomino, quien renueva su banca. En el ámbito del Consejo Escolar, el espacio también aseguró la llegada de Norma Prait.

Por su parte, Fuerza Patria consiguió el ingreso de Male Defunchio, Héctor Bianchi y Nancy Grizutti al Concejo Deliberante. En tanto, sumará a Enzo Zega al Consejo Escolar. El bloque mantiene así las tres bancas que ponía en juego, correspondientes a los salientes Natalia Bazterra, José María Mignes y Sebastián Malis.

Nuevos Aires, que también tenía tres bancas en juego, logró renovar dos: la de Ignacio “Nacho” Palacios y la de Marcela Regalía. Sin embargo, pierde una banca, la de Mariángeles Anca. En cuanto al Consejo Escolar, el espacio llevará a María Elena Luberiaga como nueva integrante.

Finalmente, Somos Buenos Aires logró conservar una de las dos bancas que arriesgaba. El nuevo representante será Pablo Bonfiglio, mientras que concluyen sus mandatos Paula D’Elia y Raúl Zapata.

Con este nuevo reparto, el Concejo Deliberante se prepara para una nueva etapa con la presencia de diferentes fuerzas políticas que deberán articular consensos y trabajar en conjunto por el futuro del distrito nuevejuliense.