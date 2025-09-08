lunes, septiembre 8, 2025
General

Nueve prófugos fueron detenidos al ir a votar en las elecciones bonaerenses

Según comenta, el oficial se queda de guardia en la zona, esperando que aparezca la persona. Usualmente el delincuente está identificado o se tiene algún dato con el que se busca dar con él.

Durante las elecciones de este domingo en la provincia de Buenos Aires, nueve personas con pedidos de captura vigentes fueron detenidas al presentarse a emitir su voto en distintas escuelas. La Policía Bonaerense confirmó los arrestos, en su mayoría vinculados a delitos graves como abuso sexual, intento de asesinato, robo agravado y portación ilegal de armas. Las localidades de Tigre, Quilmes y La Matanza concentraron la mayor cantidad de casos, con dos detenidos en cada una. En Tigre, fueron capturados un hombre con una causa por abuso de armas agravado y otro acusado de abuso sexual agravado por el vínculo con su hija menor. En Quilmes, los prófugos detenidos estaban implicados en causas por privación ilegítima de la libertad y abuso sexual. En La Matanza, ambos detenidos tenían antecedentes por abuso sexual, uno de ellos por reiteradas violaciones.

En La Plata, se detuvo a un joven de 23 años buscado por intento de homicidio tras apuñalar a otro hombre durante una pelea en Berisso. En San Nicolás, la policía atrapó a un prófugo buscado desde marzo por robo agravado en banda. Además, la Policía Federal capturó a un hombre acusado de piratería del asfalto en Lomas de Zamora, caso que fue compartido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien destacó el operativo en redes sociales. Los operativos para este tipo de detenciones se realizan con agentes vestidos de civil que montan guardias discretas en los lugares de votación, siguiendo información previa sobre el paradero del prófugo. Según fuentes policiales, en la mayoría de los casos los delincuentes no saben que están siendo buscados. La estrategia busca evitar riesgos para los votantes y asegurar el normal desarrollo de los comicios.

