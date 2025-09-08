Nueva muestra en la Terminal de omnibus

- Advertisement -

Durante el mes de septiembre, en el Centro de Exposiciones de la Terminal de ómnibus, y a través de la dirección de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio se podrá visitar la muestra “Todo bolígrafo”, de la artista María Teresa Stornini.

La misma se formó en técnicas como mosaiquismo, granoulage y pintura decorativa, hasta que descubrió el bolígrafo como medio artístico.

Encontró en este material grandes posibilidades gracias a su nobleza y simplicidad, y se enamoró de la técnica que le permite crear desde paisajes hasta retratos.

La exposición reúne obras que son el resultado de su investigación con el bolígrafo, explorando sus capacidades sobre distintos soportes y mostrando la versatilidad de esta herramienta.

Más información en Instagram: @cultura_9dejulio