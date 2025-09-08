Legislatura bonaerense: el peronismo recuperó el quorum propio en el Senado y se acerca en Diputados

- Advertisement -

La contundente victoria del peronismo en las Elecciones Legislativas en la provincia de Buenos Aires dejó al gobernador, Axel Kicillof, con un panorama más que alentador en el Senado local, donde pasará a tener quorum propio. En tanto, en Diputados, Fuerza Patria revalidó los 19 escaños que arriesgaba y sumó dos más, aunque el oficialismo deberá pedir ayuda allí para activar el recinto y avanzar con sus iniciativas.

Senado

El triunfo impactó de lleno en las cifras legislativas desde diciembre próximo, cuando se consuma el recambio parlamentario. De un total de 46 bancas, Fuerza Patria defendió -en cifras globales- las 10 de las 21 que llevó a la compulsa y obtuvo 13. Por ende, 24 en un futuro en corto plazo, el quorum propio.

Primera Sección: el conglomerado peronista-kirchnerista , de la mano del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis -sorprendió al intendente de Tres de Febrero, el libertario Diego Valenzuela-, cosechó cinco butacas, mientras que La Libertad Avanza se quedó con tres.

Cuarta Sección: el justicialismo arribó a tres escaños y los libertarios, a dos. Mismo caso para Somos, que aquí justificó su incursión en la compulsa.

Quinta Sección: La Libertad Avanza ganó y atrapó tres lugares. El PJ, dos.

Séptima sección: tres para Fuerza Patria, nada para el resto de sus contrincantes

Más allá de la derrota, LLA aglutinará bancas y se reforzará, aunque lejos del justicialismo. Quienes quedan fileteados son macristas, radicales y fuerzas menores.

Con la mayoría propia para el oficialismo (24), LLA y sus aliados pegoteados -ya en tándem- serán 16. Somos y Unión y Libertad surfearán, cada uno, con tres. Total: 46.

Diputados

Fuerza Patria tiene en su haber 37 legisladores. En las elecciones ratificó 19 butacas a renovarse y agregó dos más. Bajo este escenario, trepará a 39, aunque el quorum para iniciar una sesión es de 47, sobre un total de 92.

Segunda Sección: cuatro para Fuerza Patria y LLA, respectivamente; y tres para “Espacio Abierto para el Desarrollo”.

Tercera Sección: la vicegobernadora y titular del Senado bonaerense, Verónica Magario, aplastó al excomisario Maximiliano Bondarenko, la apuesta de la Casa Rosada. Así, fueron 10 para Fuerza Patria, seis para LLA y dos para la izquierda.

Sexta Sección: La Libertad Avanza tuvo un respiro aquí y capturó cinco, mientras que el peronismo arañó cuatro. Dos fueron para Somos.

Sección Capital: empate en tres para Fuerza Patria y LLA.

Desde diciembre, los 39 del oficialismo serán seguidos por 30 de libertarios, un número nada despreciable. Para Somos habrá 10; Unión Libertad, cinco; y otros ocho repartidos entre otros espacios. Total: 92.

Quedó demostrado que los intendentes de las diversas ramas justicialistas y el gobernador, Axel Kicillof, se ayudaron de manera mutua y sin fisuras significativas para que no reventar los Concejos Deliberantes y la Legislatura provincial. Esto no implica que la oleada de este domingo se repita en octubre próximo.

En tanto, para la Casa Rosada, el desafío no es sólo levantarse del traspié bonaerense -en el fondo incorporó bancas, pero nadie mira esto por estas horas-, sino cómo sostener el rumbo de la gestión nacional y consolidar lo más que pueda, en la Provincia, el voto no peronista. Sin ello, el camino dentro de un mes y medio podría repetirse en el distrito más importante del país.