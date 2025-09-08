La Orquesta de Nueve de Julio realizó un ensayo abierto en un centro de compras

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En la tarde del lunes, la Orquesta de Nueve de Julio, bajo la dirección del maestro Cristian Luzza, llevó adelante un ensayo abierto en las instalaciones de un centro de compras ubicado en la tradicional Avda. Mitre.

La propuesta formó parte del ciclo “Ensayos abiertos”, una iniciativa de la Dirección General de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio que tiene como objetivo acercar la música y las producciones artísticas municipales a distintos espacios cotidianos de la comunidad.

La singular intervención sorprendió gratamente a los vecinos que realizaban sus compras habituales, quienes se vieron envueltos en una atmósfera musical diferente y enriquecedora, generando un momento de encuentro espontáneo y cultural.

Cabe destacar que en este mismo formato ya han participado anteriormente los coros y la banda municipal, consolidando una política cultural que busca descentralizar el arte y hacerlo parte de la vida diaria de los ciudadanos.

La Municipalidad de Nueve de Julio expresó su agradecimiento a la Cooperativa Obrera por la predisposición para recibir esta propuesta y al público que se acercó a acompañar la actividad.

Por último, se invitó a toda la comunidad a participar de los próximos conciertos por el 9° aniversario de la Orquesta, que se celebrarán los días 27 y 28 de septiembre en el Salón Blanco municipal.