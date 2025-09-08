La Niña celebró su Fiesta Patronal en honor a la Virgen Niña con una emotiva procesión encabezada por el padre Adolfo Petti

GeneralLa Niña celebró su Fiesta Patronal en honor a la Virgen Niña con una emotiva procesión encabezada por el padre Adolfo PettiVecinos y visitantes participaron de una procesión cargada de fe, oracion y cantoslunes 8 de septiembre de 2025 0FacebookTwitterWhatsAppEmailPrint - Advertisement -- Advertisement -- Advertisement - FacebookTwitterWhatsAppEmailPrint Noticias relacionadas General Con la incorporación de Héctor Carta, el bloque libertario amplía su representación a cinco bancas en el Concejo Deliberante General Nueve prófugos fueron detenidos al ir a votar en las elecciones bonaerenses General Gastón Pauls en Nueve de Julio: una charla clave sobre adicciones y prevención para toda la comunidad DEJA UNA RESPUESTA Cancelar respuesta Comentario: Por favor ingrese su comentario! Nombre:* Por favor ingrese su nombre aquí Correo electrónico:* ¡Has introducido una dirección de correo electrónico incorrecta! Por favor ingrese su dirección de correo electrónico aquí Sitio web: Guardar mi nombre, correo electrónico y sitio web en este navegador la próxima vez que comente. ΔÚltimas noticias Maíz en abundancia y soja con dudas: la incertidumbre define el rumbo de los precios agrícolas Producción lunes 8 de septiembre de 2025 La Virgen Niña, 67 años de fe en La Niña: la historia viva de una comunidad que la construyó con sus manos y su... Sociedad lunes 8 de septiembre de 2025 Male Defunchio: “El Concejo va a marcar agenda desde el 10 de diciembre” Humor en Cadena lunes 8 de septiembre de 2025 Con la incorporación de Héctor Carta, el bloque libertario amplía su representación a cinco bancas en el Concejo Deliberante General lunes 8 de septiembre de 2025 Encuentro recreativo en Dudignac reunió a equipos de la región Newcom lunes 8 de septiembre de 2025