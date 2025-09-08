Kicillof tras la elección: “Este es un triunfo de los bonaerenses para todo el país”

- Advertisement -

En un discurso encendido desde el búnker de Fuerza Patria en la ciudad de La Plata, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se refirió a los resultados de las últimas elecciones como “un triunfo de los bonaerenses para todo el país” y planteó duras críticas al gobierno de Javier Milei.

“Las urnas hoy le dijeron a Javier Milei que tiene que rectificar el rumbo: no se puede frenar la obra pública, no se le puede pegar a los jubilados y no se puede abandonar a las personas con discapacidad”, sostuvo el mandatario provincial, quien destacó el papel de la provincia como contrapeso frente al avance de las políticas nacionales.

“Frente a un Gobierno nacional totalmente ausente, dijimos que en la provincia de Buenos Aires íbamos a actuar como un escudo y como una red para defender y proteger a nuestro pueblo y estamos cumpliendo”, aseguró Kicillof. Y añadió: “Cuidar la salud, la educación, la obra pública y el empleo no era una decisión propia: era una obligación por el mandato que teníamos con nuestro pueblo”.

En otro tramo de su discurso, el Gobernador subrayó que el mensaje de las urnas también fue una advertencia sobre el estilo de gestión de la Casa Rosada. “Las urnas le dijeron al Presidente que los y las bonaerenses no están de acuerdo con un gobierno que se expresa en base al odio, y le exigieron que deje de atacar a la democracia, al federalismo y a la Constitución: respetar la división de poderes no es optativo, es una obligación”, expresó.

“El pueblo hoy le dio una orden al Gobierno nacional: no se puede gobernar para intereses extranjeros y para los que más tienen. Deben escuchar la expresión de los bonaerenses y gobernar para el pueblo”, sostuvo.

Kicillof también destacó la estrategia territorial de su espacio político: “Ganamos esta elección sumando fuerzas y gobernando tanto la Provincia como los municipios únicamente en favor de los y las bonaerenses: ese es nuestro compromiso y el camino por el que vamos a seguir”.

Finalmente, cerró su intervención con un mensaje de optimismo y proyección nacional: “Con esta elección, vengo a decirles que se confirmó que en la Argentina hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo. Este es un triunfo de los bonaerenses para todo el país y del peronismo para todos los argentinos”.