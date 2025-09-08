Gastón Pauls en Nueve de Julio: una charla clave sobre adicciones y prevención para toda la comunidad

- Advertisement -

En una jornada cargada de emoción, compromiso social y participación ciudadana, el actor y conferencista Gastón Pauls llega este lunes a la ciudad de Nueve de Julio para brindar una charla abierta sobre adicciones, prevención y herramientas para enfrentar una problemática que afecta a miles de familias en silencio. La actividad es organizada por Concientizando Palabras, en conjunto con Grupo Cadena Nueve, tendrá lugar a partir de las 19:00 en el Salón Blanco del Palacio Municipal, con apertura de puertas desde las 18:30.

Martín Rizzo, referente de Concientizando Palabras, dialogó esta mañana en el programa Despertate con Gustavo Tinetti y compartió detalles de esta significativa iniciativa. “No fue fácil traerlo, pero sentimos que el esfuerzo vale la pena. Esta problemática necesita visibilización y herramientas concretas. Lo de hoy no es solo una charla, es un disparador para que se hable, se escuche y se actúe”, expresó.

Gastón Pauls, conocido por su trayectoria artística, desde hace años recorre el país con su ciclo de charlas “Ser Humano”, donde aborda en primera persona el drama de las adicciones. “Sabemos del impacto que tiene su mensaje, sobre todo en jóvenes. Desde que se sienta hasta que termina, los chicos no se mueven de sus sillas. Eso habla del alcance real que tiene su palabra”, agregó Rizzo.

Alta convocatoria y participación regional

La expectativa es grande: se espera que el Salón Blanco esté colmado, no solo por vecinos de Nueve de Julio, sino también por asistentes de ciudades cercanas como Carlos Casares, Bragado, Chivilcoy y Los Toldos. “Nos han llamado muchas familias, docentes, autoridades escolares, e incluso organizaciones de otras localidades. Muchos vienen con sus hijos adolescentes. Es un tema que preocupa y por eso la comunidad quiere escuchar”, remarcó Rizzo.

Instituciones locales, clubes y organizaciones sociales también han confirmado su presencia. La Jefa de Prensa de Concientizando Palabras llevará adelante el protocolo.

Compromiso sostenido con la comunidad

La actividad de hoy se enmarca en un trabajo más amplio que Concientizando Palabras viene realizando desde hace una década, inicialmente focalizado en la prevención de delitos digitales, violencia en redes y ahora también en adicciones. “Durante años venimos notando que hay poca información entre padres, madres y adultos en general sobre lo que viven sus hijos en el mundo digital y fuera de él. Este año decidimos hacer foco en eso, y esta charla con Gastón es parte de ese camino”, explicó Rizzo.

Además, anticipó que próximamente se estarán realizando talleres gratuitos sobre seguridad informática y prevención de estafas digitales en el Polo Educativo, destinados especialmente a adultos mayores y padres.

Transmisión y continuidad

“Es fundamental que este mensaje llegue a todos los hogares. La prevención comienza con información, y por eso insistimos en generar estos espacios de reflexión y formación”, concluyó Rizzo.

La convocatoria está hecha. Hoy, desde las 18:30, el Salón Blanco abrirá sus puertas a una charla que no solo busca generar conciencia, sino también construir comunidad y tender puentes entre quienes trabajan, desde distintos espacios, por una juventud libre de adicciones y con más herramientas para enfrentar los desafíos