Continúa el ciclo “Ensayos Abiertos”

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Cultura, impulsa un nuevo encuentro del ciclo “Ensayos Abiertos”, una propuesta que surge desde los espacios de formación musical y en articulación con otros talleres y agrupaciones culturales.

El objetivo es acercar a la comunidad, en un formato más descontracturado, los ensayos de distintas agrupaciones, generando instancias de encuentro en diferentes espacios de la ciudad y difundiendo a la vez el cronograma de presentaciones y conciertos anuales.

En este marco, esta tarde, desde las 19 hs., se podrá disfrutar del ensayo abierto de la Orquesta 9 de Julio, bajo la dirección del maestro Cristian Luzza, en la Cooperativa Obrera (Av. Mitre 2537).

Más información en las redes oficiales de cultura: @cultura_9dejulio