domingo, septiembre 7, 2025
15 C
Nueve de Julio
Elecciones 2025

Votó el gobernador Axel Kicillof

Es un día que empezó con total normalidad, con algunas demoras al inicio, ya solucionadas.

Siempre votar es un acto democrático. Hablé con intendentes y me transmitieron que se está votando sin inconvenientes. Es un hermoso día para que se exprese el pueblo de la provincia de Buenos Aires y que lo haga a conciencia. Es un día muy importante también en lo personal: hoy por primera vez votó mi hijo mayor.

– Es una elección importante, con mucha expectativa y estamos con la responsabilidad de estar organizando los comicios en una elección solamente provincial. Trabajamos para asegurar que los comicios se hagan con total tranquilidad.

– El voto es el acto sagrado de la democracia, el más importante, donde cada voto vale igual. Es el momento de mayor vínculo entre la ciudadanía en general y quienes gobernamos.

– En la Argentina hubo épocas en donde no era posible votar, así que llamamos a todo el pueblo de la provincia, sin distinciones, a que se exprese. Y después quedamos a la espera de los resultados, sabiendo la importancia de la provincia: no es la madre de todas las batallas, es la madre de la democracia.

– Este es el momento de la verdad. Esperemos que el proceso electoral se desarrolle pacíficamente y todos escuchen el resultado de las urnas. Hoy el pueblo de la provincia de Buenos Aires tiene la posibilidad de procesar lo que le está ocurriendo y expresarlo a través de su voto.

