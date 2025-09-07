domingo, septiembre 7, 2025
Elecciones 2025

Verónica Magario: “Lo más importante es que la gente está saliendo a votar”

La vicegobernadora bonaerense y candidata a diputada provincial por Fuerza Patria votó en San Justo y destacó la importancia de la participación ciudadana en esta jornada democrática

En horas de la tarde, la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, votó en el Instituto Educacional Almafuerte, en San Justo. Tras emitir su sufragio, destacó la tranquilidad con la que se desarrollaba el proceso electoral en el distrito y en distintos puntos de la provincia.

“Lo más importante es que la gente está saliendo a votar. Hoy vivimos una jornada que reafirma el compromiso con la democracia y con el futuro de nuestro país”, expresó.

La actual vicegobernadora, que además encabeza la lista de candidatos a diputados provinciales por Fuerza Patria, remarcó que cada elección representa una oportunidad para consolidar la participación ciudadana y fortalecer las instituciones.

Asimismo, Magario agradeció la labor de las autoridades de mesa, fiscales y fuerzas de seguridad que garantizan el normal desarrollo de la elección, y aseguró que el protagonismo de la jornada lo tiene la ciudadanía: “Hoy la voz la tienen los bonaerenses y los argentinos en cada urna”.

