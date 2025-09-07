Reconfiguración en el Senado bonaerense: la Cuarta sección eligió a sus 7 representantes

- Advertisement -

La Cuarta sección electoral ya tiene definidos a los siete senadores provinciales que ocuparán bancas en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Con el 94% de las mesas escrutadas, los resultados muestran una nueva distribución de fuerzas en la Legislatura bonaerense, reflejo del escenario político en la región.

La fuerza más votada fue Fuerza Patria, que alcanzó el 40% de los votos y colocará tres representantes. En segundo lugar se ubicó La Libertad Avanza, con el 30%, seguida por Somos Buenos Aires, que cosechó el 19%.

Así queda el reparto de bancas:

Fuerza Patria : Diego Videla, Valeria Arata y Germán Lago

La Libertad Avanza : Gonzalo Cabezas y Analía Balaudo

Somos Buenos Aires: Pablo Petrecca y Natalia Quintana

Cobertura especial de “Voto en Cadena”

Durante toda la jornada electoral, el Grupo Cadena Nueve llevó adelante una cobertura especial a través de “Voto en Cadena”, una producción conjunta de Máxima 89.9, Cadena Nueve y el canal de streaming Visión Plus.

La transmisión en vivo desde los estudios de Nueve de Julio y Junín permitió seguir el minuto a minuto de los comicios, con móviles en distintos distritos, análisis político, entrevistas y datos actualizados en tiempo real. El equipo periodístico ofreció un panorama detallado del desarrollo de la jornada y anticipó las principales tendencias que ahora se consolidan en los resultados oficiales.