Nueve de Julio elige a sus representantes: se renuevan nueve bancas en el Concejo Deliberante

Desde las 8:00 de hoy están abiertas las urnas en el distrito bonaerense de Nueve de Julio, donde se desarrollan las elecciones legislativas provinciales. Con una jornada donde la ciudadanía elegirá hasta la hota 18, a nueve concejales titulares y tres consejeros escolares, en una elección que definirá la composición futura del Concejo Deliberante. Además, en el cuarto oscuro se tendrá que elegir por senadores para cubrir 7 bancas de la Cuarta ección Electoral en la Legislatura.

Los concejales que finalizan su mandato el próximo 10 de diciembre son:

Unión por la Patria : Natalia Bazterra, José Mignes y Sebastián Malis.

Juntos – UCR : Ignacio Palacios, Mariela Anca y Marcela Regalia.

Juntos – PRO : Raúl Zapata y Paula D’Elia.

La Libertad Avanza: Pablo Giacomino.

Estas bancas serán renovadas a partir de los resultados que se definan hoy en las urnas.

Seis listas compiten en el distrito

Las listas oficializadas para esta elección son:

Estas son las seis listas oficializadas, con sus tres primeros candidatos a concejales titulares:

Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad Juan Alcoleas Adriana Aguilera Ramiro Ongaro

Fuerza Patria María Elena Defunchio Héctor Rubén Bianchi Nancy Beatriz Grizutti

La Libertad Avanza Héctor Guillermo Carta Vanesa Paladino Pablo Giacomino

Nuevos Aires Ignacio “Nacho” Palacios Marcela Regalia Federico Pirotta

Somos Buenos Aires Pablo Sebastián Bonfiglio Virginia Cellotto Juan José Belloni

Partido Valores Republicanos Rosana Asencio Marcelo La Rotonda Carina Argüello



Las mesas están habilitadas desde las 8:00 y funcionarán hasta las 18:00, distribuidas en 134 establecimientos educativos de la ciudad cabecera y localidades del partido como Dudignac, Facundo Quiroga, La Niña, Patricios, Carlos María Naón, Dennehy, 12 de Octubre y French, entre otras.

Consultá tu lugar de votación

Quienes aún no hayan consultado su lugar de votación pueden hacerlo en el sitio oficial de la Junta Electoral Bonaerense. Es importante recordar que este año se aplicó un nuevo sistema de asignación de mesas, con tecnología de inteligencia artificial, por lo que puede haber modificaciones respecto a elecciones anteriores.

También pueden votar de manera optativa los jóvenes de 16 y 17 años que hayan realizado la renovación de su DNI a los 14.

Veda electoral vigente

La veda electoral sigue vigente y se extenderá hasta las 21:00 horas de hoy, es decir, tres horas después del cierre de los comicios. Durante este período:

No se puede hacer difusión de encuestas ni propaganda electoral.

Están prohibidos los actos públicos de campaña.

Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde las 20:00 del sábado hasta las 21:00 del domingo.

Los candidatos deben cesar toda actividad proselitista.

Las infracciones pueden ser denunciadas ante la Junta Electoral y conllevan sanciones.

Elecciones nacionales: lo que viene

Una vez superada esta jornada electoral, el calendario continuará el domingo 26 de octubre, cuando se desarrollen las elecciones legislativas nacionales, en las que también se renovarán cargos en el Congreso.