Más de 13 millones de bonaerenses están habilitados para votar

Este domingo 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires celebrará elecciones legislativas tras haber desdoblado por primera vez en décadas sus comicios respecto del calendario nacional.

En esta jornada, más de 13 millones de bonaerenses deberán acudir a las urnas para elegir a 46 de los 92 diputados y a 23 de los 46 senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares.

A diferencia de las elecciones nacionales del 26 de octubre, donde se implementará por primera vez la Boleta Única de Papel (BUP), en el territorio bonaerense no habrá cambios en el sistema de votación. Se continuará utilizando el mecanismo tradicional de boleta partidaria, también conocido como “lista sábana”.

El Ministerio de Gobierno de la provincia comunicó que “en el ámbito provincial se mantiene vigente la boleta partidaria, sistema que ha probado ser eficiente, sólido y confiable, y que los votantes conocen y aprecian”.

Dos elecciones, dos sistemas

Es importante que los electores bonaerenses tengan en cuenta que este año participarán en dos procesos electorales distintos:

Domingo 7 de septiembre : elecciones provinciales para renovar la Legislatura y autoridades municipales.

Domingo 26 de octubre: elecciones nacionales con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP).

Este nuevo sistema busca reducir irregularidades como el robo de boletas y permitirá al votante marcar su preferencia en una sola hoja entregada en el momento del sufragio.

La Cámara Nacional Electoral ya puso a disposición un simulador interactivo para practicar el uso de la BUP de cara a las elecciones de octubre.