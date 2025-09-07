Male Defunchio llamó a “defender la patria con el voto”

- Advertisement -

En una jornada marcada por una participación que fue en aumento con el correr de las horas, la senadora bonaerense y actual candidata a concejal por Fuerza Patria, Male Defunchio, emitió su voto en la Escuela N°1, donde hizo un llamado a la ciudadanía a “defender la patria con el voto” y valorar el ejercicio democrático en cada elección.

Vestida de celeste y blanco, y en un clima de sol que acompañó desde temprano, Defunchio expresó:

“Es un día para defender la patria. Siempre hay que celebrar venir a votar, a ejercer nuestra democracia. Muy contenta y esperando que los vecinos se acerquen a sufragar, eso es lo más importante”.

La jornada, que se desarrolla de manera desdoblada por primera vez en años en la Provincia de Buenos Aires, fue calificada por la legisladora como “atípica”, pero con el entusiasmo de siempre:

“Todas las elecciones tienen algo particular. Hoy me encontré con mucha gente conocida, como siempre, y eso también emociona”.

Julia Crespo: fiscalización, demoras y anomalías

Por su parte, la concejala Julia Crespo se desempeña como fiscal general en la misma escuela y ofreció un panorama del inicio de la jornada, que presentó algunas demoras y desajustes organizativos.

“El comienzo fue tranquilo, pero se demoró unos 15 o 20 minutos porque en una mesa faltaban autoridades. Se solucionó con un vocal de otra mesa”, detalló.

Además, Crespo denunció irregularidades en el padrón de la Escuela N°4, donde se detectaron diferencias en los apellidos consignados:

“Había padrones que, desde la mitad, cambiaban apellidos con B larga por v corta, aunque nos informaron que si la identidad y el número de documento coinciden, se puede votar normalmente”.

Tensión con la policía por restricciones a la prensa

Un hecho que generó sorpresa y molestia fue la decisión de las fuerzas de seguridad de impedir entrevistas dentro del establecimiento educativo, bajo una orden no especificada. Esto ocurrió cuando se intentaba dialogar con Julia Crespo, quien señaló no tener conocimiento previo de dicha restricción:

“Siempre se han hecho notas dentro de las escuelas durante elecciones. Esto es algo nuevo para mí”, afirmó.

La elección transcurre con normalidad en líneas generales, con una participación inicial baja, que fue creciendo hacia las 10:30 de la mañana. En algunas mesas se observaron filas, mientras en otras el flujo fue más disperso.

El operativo de fiscalización continúa desplegado en las distintas escuelas, con presencia de referentes locales y autoridades partidarias, atentos al desarrollo del proceso electoral.