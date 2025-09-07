domingo, septiembre 7, 2025
Elecciones 2025

Los documentos válidos para sufragar

No se admite el DNI digital para votar en las mesas electorales.

En plena jornada electoral, la provincia de Buenos Aires renueva el escenario político con la elección de diputados, senadores provinciales y representantes en los concejos deliberantes y consejos escolares de cada municipio. Este 7 de septiembre, miles de bonaerenses acuden a las urnas con interrogantes centrales sobre la documentación habilitada para votar: ¿alcanza con mostrar el DNI digital desde el celular o es necesario presentar la versión física? Las autoridades electorales de la provincia ya fijan criterios estrictos para este proceso.

Las reglas vigentes en la provincia de Buenos Aires dejan sin lugar a dudas: no se admite el DNI digital para votar en las mesas electorales. Los fiscales y autoridades de mesa exigen de manera excluyente la presentación de un documento físico, ya sea en formato tarjeta o libreta, según lo establecido por la normativa provincial. El documento mostrado en la app Mi Argentina, en el celular u otro soporte digital, no está habilitado como medio de identificación para emitir el sufragio.

La exclusión comprende también otros formatos no físicos, como fotocopias, constancias de trámite, denuncias de robo o extravío y pasaportes, ninguno de los cuales permite el acceso a la boleta. Solo quienes exhiben el DNI físico que corresponda a los datos asentados en el padrón están legitimados a votar este domingo.

Documentos válidos para votar

El reglamento electoral provincial establece con precisión qué tipos de documentación autoriza el ingreso a la sala de voto. En la jornada de elecciones, los documentos válidos son:

  • Documento Nacional de Identidad (DNI), en su versión libreta verde o celeste.
  • Tarjeta del Nuevo DNI.
  • Libreta de enrolamiento.
  • Libreta cívica.
  • Incluso los DNI en formato tarjeta que tengan inpreso la leyenda “no válido para votar” son aceptados en la mesa electoral.

