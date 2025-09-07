La intendenta María José Gentile votó en el Colegio San Agustín y llamó a “cuidar la democracia”

- Advertisement -

– En una jornada electoral marcada por el buen clima y la tranquilidad, la intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, emitió su voto alrededor de las 11 de la mañana en la mesa 41 del Colegio San Agustín, acompañada del afecto de vecinos al tiempo que saludo a cada uno de la mesa dondonde sufragaba.

Gentile llegó al establecimiento con buen ánimo, saludó al personal y a los presentes, y dialogó brevemente con Cadena Nueve antes de sufragar. En sus declaraciones, destacó la importancia de la jornada electoral y envió un mensaje a la comunidad:

“Con mucha felicidad por tener un día más dentro de nuestra tan querida democracia. Hoy es un día a pleno, que nos permite disfrutarlo y valorarlo. Hay que cuidar estos momentos que tanto nos costaron conseguir”.

La jefa comunal confirmó que, hasta ese momento, el acto electoral se desarrollaba con normalidad en todo el distrito, a pesar de que algunas mesas habían demorado en abrir por falta de autoridades:

“La apertura fue un poco más lenta en algunas mesas, pero hacia las 9:30 ya estaban prácticamente todas en funcionamiento. Se registra una afluencia promedio de entre 40 y 50 votantes por mesa, aunque esperamos que aumente con el correr del día”.

Esta fue su primera votación como intendenta, un hecho que calificó como “un honor”. También compartió un momento personal y familiar:

“Hoy es el cumpleaños número 80 de mi papá. Vamos a almorzar en familia para celebrarlo y luego seguir con el día electoral hasta el cierre del escrutinio”.

Al ser consultada por un mensaje para los vecinos, Gentile enfatizó:

“A veces se percibe cierta apatía, pero debemos recordar que este es el espacio donde decidimos el futuro de nuestra ciudad, de la provincia y del país. Cuidemos este derecho que tanto nos costó obtener”.

Luego de brindar sus palabras, la intendenta ingresó al aula correspondiente, entregó su documento, recibió el sobre y depositó su voto en la urna. El momento fue acompañado por la transmisión en vivo del medio Cadena Nueve que cubrió en directo la votación desde el lugar.

También se destacó la presencia de su hermana, Fernanda Gentile, quien votó minutos antes en la misma mesa, y de otros familiares que participaron del acto cívico.

La jornada continuó con normalidad y con buena disposición de las autoridades de mesa, fiscales y votantes, en un ambiente democrático, calmo y respetuoso.

