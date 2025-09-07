Gran triunfo de Fuerza Patria en la Cuarta Sección: ganó en 14 de los 19 distritos

- Advertisement -

La Cuarta Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, compuesta por 19 municipios y con un padrón de 547.677 votantes, vivió una jornada electoral marcada por la polarización, donde Fuerza Patria logró consolidarse como la fuerza dominante al imponerse en 14 distritos.

El contundente desempeño del oficialismo tuvo como pilar fundamental el trabajo de los intendentes locales, quienes supieron sostener sus territorios mediante una estrategia de cercanía, gestión activa y fuerte presencia en el territorio. El empuje de la llamada “ola azul” se sintió a lo largo y ancho de la región.

Resultados por distrito

Fuerza Patria ganó en 14 municipios : Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Pinto, General Viamonte, Hipólito Yrigoyen-Henderson, Junín, Leandro N. Alem-Vedia, Pehuajó y Rivadavia.

La Libertad Avanza (LLA) se impuso en 3 distritos : General Villegas, Lincoln y Nueve de Julio.

Somos Buenos Aires ganó en 2 distritos: Trenque Lauquen y General Arenales.

Aunque la Cuarta Sección representa apenas el 3,8% del padrón provincial, su peso político es considerable gracias a su alta representación legislativa, con 14 diputados y 7 senadores provinciales surgidos de esta región. Por eso, cada resultado en esta sección tiene impacto directo en la conformación del poder legislativo bonaerense.

Cobertura en vivo desde los Estudios Nueve de Julio y Junín de Cadena Nueve

Durante toda la jornada electoral, la cobertura especial de “Voto en Cadena” —una producción conjunta de Máxima 89.9, Cadena Nueve y el canal de streaming Visión Plus— fue reflejando el minuto a minuto de los comicios. La transmisión en vivo desde el Estudio Junín permitió seguir de cerca el desarrollo de la elección y anticipar las principales tendencias, que ahora se resumen en este informe.

Especial atención tuvo el análisis de distritos como Nueve de Julio, por ser el medio zonal de esta ciudad, donde La Libertad Avanza logró imponerse en un escenario ajustado, en contraste con la predominancia de Fuerza Patria en gran parte de la sección.