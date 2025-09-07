Estela de Carlotto votó en La Plata a los 94 años

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, emitió su voto este domingo en una escuela de la ciudad de La Plata. A sus 94 años, y pese a que no está obligada a sufragar por su edad, decidió participar del acto electoral, reafirmando su compromiso con la democracia y los derechos ciudadanos. La referente de derechos humanos fue recibida con afecto por quienes se encontraban en el establecimiento educativo y se dirigió al cuarto oscuro por sus propios medios. Su presencia fue celebrada por autoridades de mesa y votantes, quienes destacaron su ejemplo de compromiso cívico. Estela de Carlotto ha sido una figura central en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia desde la última dictadura militar en Argentina. Su decisión de participar en las elecciones fue interpretada como un gesto de coherencia con su trayectoria y sus valores democráticos.