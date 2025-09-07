Distrito de Nueve de Julio: participaron más de 25.500 votantes y se desarrollo con total normalidad

El proceso electoral en el Distrito de Nueve de Julio concluyó con total normalidad y un escrutinio ya finalizado en todas sus localidades. Según los datos oficiales, participaron un total de 25.566 votantes, con un alto nivel de participación especialmente en la cabecera distrital, donde se alcanzó el 60,26 % de concurrencia.
Con el 99,02 % de las mesas escrutadas en la cabecera, Nueve de Julio registró 21.505 votantes. Otras localidades también mostraron una importante participación, como Dudignac con 1.348 votantes (58,35 %) y Facundo Quiroga con 998 (56,96 %). El resto de los pueblos del distrito alcanzaron porcentajes de participación que oscilaron entre el 36,89 % y el 60,87 %.
El Subsecretario de Seguridad, Walter Depaoli, destacó el operativo realizado durante la jornada electoral. “El despliegue policial con cerca de 150 efectivos garantizó una elección confiada para la comunidad. Se realizó un trabajo relevante y destacado brindando seguridad en los 30 edificios donde se desarrollaron los comicios”, afirmó.
A continuación, el detalle de votantes y porcentaje de participación por localidad:
Nueve de Julio (cabecera distrital):
Votantes: 21.505
Porcentaje de participación: 60,26 %
Escrutado: 99,02 %
Dudignac:
Votantes: 1.348
Participación: 58,35 %
Escrutado: 100 %
Facundo Quiroga:
Votantes: 998
Participación: 56,96 %
Escrutado: 100 %
French:
Votantes: 445
Participación: 60,87 %
Escrutado: 100 %
El Provincial:
Votantes: 341
Participación: 59,30 %
Escrutado: 100 %
Carlos María Naón:
Votantes: 273
Participación: 55,26 %
Escrutado: 100 %
Morea:
Votantes: 201
Participación: 58,94 %
Escrutado: 100 %
La Aurora (figura como La Niña):
Votantes: 190
Participación: 36,89 %
Escrutado: 100 %
12 de Octubre:
Votantes: 141
Participación: 52,80 %
Escrutado: 100 %
Dennehy:
Votantes: 68
Participación: 53,54 %
Escrutado: 100 %
Fauzón:
Votantes: 30
Participación: 50,84 %
Escrutado: 100 %
Norumbega:
Votantes: 26
Participación: 54,16 %
Escrutado: 100 %
Total de votantes en el distrito: 25.566
La jornada electoral fue un éxito en términos de organización y participación, reafirmando la confianza ciudadana en el proceso democrático del distrito.