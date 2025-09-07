Continúa la intensa búsqueda de Dylan González Pereyra, el niño de 8 años desaparecido en zona rural de Olavarría

- Advertisement -

Dylan González Pereyra, un niño de 8 años, es intensamente buscado desde la tarde del sábado, cuando se ausentó del establecimiento rural “San Bernardo”, ubicado a unos 40 kilómetros de la ciudad de Olavarría, en cercanías de la Escuela N° 34. La desaparición ocurrió alrededor de las 16 horas y desde entonces no se tienen noticias de su paradero. Ante la situación, se activó el “Alerta Sofía”, el sistema de emergencia rápida del Ministerio de Seguridad de la Nación que coordina la búsqueda inmediata de niños desaparecidos en situaciones de “Alto Riesgo Inminente”. Este protocolo involucra la cooperación entre organismos públicos, medios de comunicación, organizaciones civiles y el sector privado, con el objetivo de difundir la información de forma rápida y eficaz.

Las tareas de búsqueda se intensificaron durante las últimas horas, con rastrillajes realizados por personal de la DDI, Patrulla Rural y Defensa Civil de la Provincia. También se han utilizado perros rastreadores y aviones particulares para sobrevolar la zona. La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7. Dylan es de tez trigueña, tiene cabello oscuro y ojos marrones. Al momento de su desaparición vestía una camiseta térmica blanca, un pantalón color bordó y crocs rosadas.