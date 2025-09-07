Cerraron las elecciones y ya se cuentan los votos en toda la provincia

- Advertisement -

Las elecciones de la provincia de Buenos Aires entraron en la recta final. Tras el cierre de las mesas, por más de una hora permaneció en algunas escuelas abierta la votación porque había gente en las filas. Pero pasada una hora de las 18, ya empezaban a llegar los primeros datos del comicio que tenía a 14.376.592 personas en condiciones de votar.

A partir del cierre de mesas, entra en marcha el proceso de escrutinio. Este recuento inicial permite conocer las tendencias de resultados de manera preliminar y resulta fundamental para que tanto la ciudadanía como los actores políticos obtengan las primeras estimaciones sobre la composición legislativa.

El escrutinio definitivo implica un control exhaustivo de todas las actas, urnas y documentos provenientes de los locales de votación, bajo la supervisión directa de la Junta Electoral.