Carlos Bianco llamó a votar con tranquilidad: “Es una elección clave para el país”

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, votó este domingo en la ciudad de La Plata y llamó a la ciudadanía a participar de la jornada electoral “con tranquilidad y en paz”. En declaraciones a la prensa, subrayó que se trata de “una elección clave, no solo para el futuro de la Provincia, sino también para el país”.

Uno de los ejes de sus declaraciones estuvo centrado en la gratuidad del transporte público dispuesta por la administración provincial para facilitar la concurrencia a las urnas. Frente a las críticas que la calificaron como un “gasto innecesario”, Bianco fue categórico: “No es un costo, es una inversión para que la gente pueda ir a votar y se pueda expresar”. En ese sentido, cuestionó la postura de algunos dirigentes que objetaron la medida y la consideró “un concepto errado”.

Bianco destacó además la importancia de una alta participación electoral: “Trabajamos mucho divulgando información sobre cómo y dónde se votaba”, afirmó, con la expectativa de que “se exprese la mayor parte del pueblo bonaerense posible, porque eso le da mayor legitimidad a los resultados”.

En relación al escrutinio, recordó que los primeros resultados oficiales estarán disponibles a partir de las 21, o una vez escrutado el 30% de las mesas de todas las secciones electorales. Asimismo, explicó que la Provincia cuenta con un sistema de “triple chequeo” de la información, que involucra al Correo Argentino, a los delegados electorales de la Junta Electoral bonaerense y a la Policía de la Provincia que reporta al comando electoral.

Tras emitir su voto, Bianco anticipó que se trasladará al comando electoral, ubicado en la esquina de 1 y 60, para supervisar el monitoreo de la jornada. Luego acompañará al gobernador en su sufragio y, por la tarde, seguirá de cerca la carga de datos en el centro de cómputos del Correo Argentino.