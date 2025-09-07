domingo, septiembre 7, 2025
General

Baja participación en Nueve de Julio: solo el 25% del padrón votó hasta el mediodía

A esta altura de la jornada electoral, el nivel de participación se encuentra por debajo del promedio histórico en el distrito. Según datos de la Junta Electoral local, solo un 25% del padrón —compuesto por más de 43.000 electores— había emitido su voto hasta el corte más reciente

En comparación con comicios anteriores, donde cerca del 35% del electorado había votado a la misma hora, la participación en esta elección muestra una caída significativa de alrededor de 10 puntos porcentuales. La baja afluencia genera preocupación entre autoridades y fiscales de mesa, quienes coinciden en que el movimiento en los centros de votación ha sido notoriamente más lento.

Desde la Junta Electoral local señalaron que el proceso se desarrolla con normalidad, sin reportes de incidentes o demoras significativas, por lo que el bajo caudal de votantes no estaría relacionado con problemas logísticos.

Expectativas para el resto del día

A pesar del inicio lento, se espera que la concurrencia aumente durante las horas de la tarde, cuando tradicionalmente muchos electores se acercan a votar. No obstante, si la tendencia actual se mantiene, el distrito podría registrar uno de los niveles de participación más bajos de los últimos años.

Las autoridades insisten en la importancia de ejercer el derecho al voto y recuerdan que los establecimientos permanecerán abiertos hasta las 18:00 horas.

