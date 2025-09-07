Amplio triunfo de Zurro en Pehuajó: Fuerza Patria se impuso en todas las localidades

- Advertisement -

Con el 100% de las mesas escrutadas en el partido de Pehuajó, Fuerza Patria, la fuerza política liderada por el intendente Pablo Zurro, se consolidó como la gran ganadora de la elección al obtener el 53,04% de los votos en la ciudad cabecera y triunfar en todas las localidades del distrito.

El segundo lugar fue para La Libertad Avanza, con un 31,40% en la ciudad de Pehuajó y con buenos desempeños en localidades como Juan José Paso (41,96%) y Magdala (39,43%). En tercer lugar se ubicó Somos Buenos Aires, con el 9,27% en la cabecera y resultados más modestos en el resto del distrito.

Resultados por localidad (100% escrutado):

Pehuajó : Fuerza Patria 53,04% | LLA 31,40% | Somos Buenos Aires 9,27%

Chiclana : Fuerza Patria 50,00% | LLA 27,63% | Somos Buenos Aires 19,73%

Francisco Madero : Fuerza Patria 55,04% | LLA 33,09% | Somos Buenos Aires 7,11%

Juan José Paso : Fuerza Patria 46,68% | LLA 41,96% | Somos Buenos Aires 6,42%

Magdala : Fuerza Patria 41,54% | LLA 39,43% | Somos Buenos Aires 11,97%

Mones Cazón : Fuerza Patria 44,68% | LLA 39,80% | Somos Buenos Aires 10,62%

Nueva Plata : Fuerza Patria 64,05% | LLA 23,52% | Somos Buenos Aires 7,18%

San Bernardo: Fuerza Patria 55,13% | LLA 31,35% | Somos Buenos Aires 7,02%

Estos resultados consolidan a Pablo Zurro y a Fuerza Patria como los principales referentes del escenario político pehuajense, con un respaldo contundente en todas las localidades del distrito. La Libertad Avanza, si bien logró posicionarse como segunda fuerza, quedó a una distancia significativa en la mayoría de los centros urbanos y rurales.