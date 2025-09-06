‘Madrugadores del 9’ rezaron el Rosario en la Catedral próximo a celebrar 11 años de oración comunitaria

- Advertisement -

En un ambiente de recogimiento y fraternidad, cuarenta varones participaron este sábado por la mañana en el rezo del Santo Rosario en la Catedral Santo Domingo de Guzmán. La actividad fue organizada por los Madrugadores de 9, una corriente de oración masculina que este mes celebra 11 años de vida espiritual comunitaria.

El encuentro, marcado por la fe, la devoción mariana y el compromiso con la oración, comenzó a primera hora con el rezo del Rosario, seguido de un momento de reflexión, cantos y un desayuno fraterno entre los participantes.

Los Madrugadores de 9 surgieron el 27 de septiembre de 2014, inspirados en el movimiento original de los Madrugadores que nació en Chile en 1989 y que hoy se ha extendido por varios países de América Latina. Desde entonces, este grupo ha mantenido su compromiso de reunirse periódicamente para orar y fortalecer los lazos comunitarios entre hombres de distintas edades y contextos.

“Cada encuentro es una oportunidad para renovar nuestra fe, poner nuestras intenciones en manos de la Virgen y construir comunidad entre varones que quieren caminar juntos en la fe”, expresó uno de los organizadores al finalizar la jornada.

El grupo invita a todos los hombres que deseen unirse a este espacio de espiritualidad y fraternidad a participar en los próximos encuentros, especialmente durante este mes aniversario.