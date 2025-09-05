“Una reivindicación a la leyenda”: Trinidad Rusconi revive Tres Lagunas con mirada inclusiva y amor por Nueve de Julio

- Advertisement -

Desde su nueva residencia en Chacabuco, Trinidad Rusconi —autora oriunda de Nueve de Julio— presentó su más reciente trabajo: “Tres Lagunas, La Leyenda”, una obra que recupera una historia tradicional del partido nuevejuliense desde un enfoque innovador, sensible y comprometido con la inclusión.

En diálogo con Gustavo Tinetti en el programa Despertate (Cadena Nueve y Máxima 89.9), Trinidad explicó que este proyecto fusiona elementos de la narrativa popular con las herramientas pedagógicas que viene desarrollando para acompañar a infancias neurodivergentes, como el uso de pictogramas, imprenta mayúscula e ilustraciones adaptadas, si bien esta obra no va en la linea de los libros anteriores.

“Es una reivindicación a la leyenda, compartiendo relatos que combinan realidad y ficción, con un enfoque que permita llegar a todos los chicos y chicas, cada uno con su forma de aprender”, expresó Rusconi durante la entrevista.

Aunque hoy reside en otra ciudad, Trinidad remarcó que su vínculo con Nueve de Julio permanece intacto, y que este trabajo es también una manera de seguir sembrando identidad desde la literatura. En ese sentido, destacó la importancia de impulsar una producción más amplia sobre esta leyenda local, incluso en formato audiovisual, como ya se viene promoviendo desde medios como Cadena Nueve.

Tinetti, por su parte, comparó el potencial narrativo de Tres Lagunas con leyendas como la de Pocahontas, destacando que “la nuestra es más rica aún, pero falta animarse a darle forma y visibilidad con los recursos que hoy tenemos”.

La presentación oficial de “Tres Lagunas, La Leyenda” será el 22 de septiembre, y también formará parte de la próxima Feria del Libro en San Agustín. Desde la producción del programa anticiparon que posiblemente inviten a Trinidad a los estudios de radio para seguir compartiendo este valioso aporte cultural.

Con sensibilidad, compromiso y creatividad, Rusconi propone mirar el pasado desde el presente, y construir desde la literatura un puente entre lo cultural y lo inclusivo.