Rumbo a las elecciones en Nueve de Julio: seis listas en carrera y comenzó la veda electoral

A menos de 48 horas de las elecciones legislativas provinciales, en el distrito de Nueve de Julio ya se vive un clima de definición política. Desde las 8:00 de este viernes 5 de septiembre, rige la veda electoral, tal como lo establece la ley nacional.

Este domingo 7, los ciudadanos deberán elegir entre seis listas oficializadas, que competirán para renovar parcialmente el Honorable Concejo Deliberante y el Consejo Escolar local.

En esta elección se renovarán nueve bancas de concejales, actualmente ocupadas por representantes de distintas fuerzas políticas. Finalizan su mandato:

Unión por la Patria : Natalia Bazterra, José Mignes y Sebastián Malis.

Juntos por el Cambio – UCR : Ignacio Palacios, Mariela Anca y Marcela Regalia.

Juntos por el Cambio – PRO : Raúl Zapata y Paula D’Elia.

La Libertad Avanza: Pablo Giacomino.

Las seis listas y sus primeros candidatos

Estas son las listas que participarán del acto electoral en el distrito, con sus primeros candidatos a concejales titulares:

Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad

Encabeza la lista Juan Alcoleas, acompañado por Adriana Aguilera y Ramiro Ongaro. Apuntan a una representación combativa en el Concejo, centrada en derechos laborales, educación y salud pública. Fuerza Patria

La lista está liderada por Male Defunchio, actual referente del espacio. Le siguen Héctor Rubén Bianchi y Nancy Grizutti. Proponen una agenda enfocada en el desarrollo local, empleo y fortalecimiento del sistema educativo. La Libertad Avanza

El primer candidato es Héctor Guillermo Carta, seguido por Vanesa Paladino y Pablo Giacomino, actual concejal que busca renovar su banca. La lista sostiene una plataforma liberal, con foco en la baja de impuestos y la eficiencia del Estado. Nuevos Aires

El actual concejal radical Ignacio “Nacho” Palacios, cuyo mandato también culmina, busca continuidad encabezando esta nueva alianza. Lo acompañan Marcela Regalia (también actual edil) y Federico Pirotta. Somos Buenos Aires

El primer lugar lo ocupa Pablo Sebastián Bonfiglio, seguido por Virginia Cellotto y Juan José Belloni. Se presentan como una propuesta progresista con eje en políticas sociales, salud y medio ambiente. Partido Valores Republicanos

Lidera la lista Rosana Silvina Asensio, secundada por Marcelo La Rotonda y Rocío Tuñón. Proponen valores tradicionales, seguridad, y fortalecimiento de instituciones.

Qué implica la veda electoral

La veda prohíbe, hasta tres horas después del cierre de los comicios (es decir, hasta las 21:00 del domingo):

La difusión de encuestas o sondeos.

Los actos de campaña o propaganda política.

La venta de bebidas alcohólicas desde las 20:00 del sábado.

Reuniones partidarias o distribución de boletas fuera del cuarto oscuro.

El objetivo es garantizar que los votantes reflexionen su decisión sin interferencias externas. Las infracciones pueden ser denunciadas ante la Junta Electoral.

134 mesas habilitadas y 43.624 electores

El distrito contará con 134 mesas distribuidas en escuelas de la ciudad cabecera y localidades del partido como Dennehy, Patricios, French, La Niña, Morea, Carlos María Naón, entre otras. Están habilitados para votar 43.624 vecinos.

Se recuerda que los jóvenes de 16 y 17 años que hayan renovado su DNI a los 14 figuran en el padrón y pueden votar de forma optativa.

Los lugares de votación pueden consultarse en el sitio oficial de la Junta Electoral Bonaerense.

Calendario electoral