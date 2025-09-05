Llegada de la Primavera: Nueve de Julio disfrutará de un Paseo de Compras a Cielo Abierto

- Advertisement -

La ciudad de Nueve de Julio volverá a vivir una jornada especial con una nueva edición del Paseo de Compras a Cielo Abierto, que se desarrollará el próximo sábado 20 de septiembre, de 14 a 19 horas, con la organización conjunta de la Subsecretaría de Producción de la Municipalidad y la Cámara de Comercio e Industria.

Tras el éxito de las dos ferias anteriores, esta propuesta buscará repetir y superar la convocatoria con una consigna clara: todos los productos deberán estar en promoción, lo que representa una excelente oportunidad tanto para los comercios como para los consumidores.

Los locales ubicados sobre las calles Mendoza, San Martín, Cavallari e Yrigoyen exhibirán sus productos directamente sobre la vereda, transformando el centro de la ciudad en una gran feria comercial. En tanto, los negocios de otras zonas podrán sumarse inscribiéndose previamente en la Subsecretaría de Producción (Palacio Municipal), de lunes a viernes de 7 a 13 hs, llamando al 610083/84 o completando el formulario online en http://bit.ly/4mYL2bi, hasta el 15 de septiembre.

En ediciones anteriores, más de 120 comercios y emprendedores participaron del paseo, que también contó con propuestas gastronómicas, juegos para niños y actividades artísticas. El resultado fue una importante afluencia de público y muy buenos niveles de ventas para los participantes.

El Paseo de Compras a Cielo Abierto se consolida así como una atractiva iniciativa para promover el consumo local, ofrecer nuevos espacios de visibilidad para los emprendedores y brindar un plan diferente para toda la familia.