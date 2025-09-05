La Secretaría de Desarrollo Comunitario impulsa encuentros en escuelas para promover el buen trato y la salud mental

- Advertisement -

A través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, el municipio de Nueve de Julio continúa desarrollando el programa PROVIJO, una iniciativa que busca generar instancias de diálogo y participación dentro de las escuelas del distrito.

En el marco del Proyecto de Buen Trato y Salud Mental, durante esta semana se llevaron a cabo encuentros en la Escuela Secundaria N°13. De las actividades participaron estudiantes, docentes y familias de 1° y 2° año, quienes formaron parte activa de espacios diseñados para la reflexión conjunta.

El objetivo de esta propuesta es abrir espacios de debate en torno a temáticas relacionadas con el buen trato, la salud mental y la convivencia, fomentando la escucha activa y la construcción colectiva de herramientas que fortalezcan tanto la vida escolar como los vínculos en la comunidad.

Estas acciones forman parte del compromiso del municipio con la promoción de entornos educativos saludables, inclusivos y participativos, entendiendo que la prevención y el abordaje de las problemáticas sociales comienza con el trabajo articulado entre instituciones, familias y el Estado.