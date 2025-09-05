Frío en la provincia pero sin lluvias el fin de semana

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un fin de semana con temperaturas bajas y condiciones estables en la provincia de Buenos Aires. No hay probabilidades de lluvia hasta el próximo lunes.

Este viernes la jornada comenzó despejada y con valores térmicos muy bajos, con una mínima de 3 grados. Por la tarde se espera una máxima de 13 y algo de nubosidad, que se mantendrá durante la noche.

Mañana el tiempo continuará frío, con marcas entre 4 y 14 grados. Será el día más despejado del fin de semana, con cielo completamente limpio desde las primeras horas del día hasta las últimas.

El domingo tendrá un cielo algo nublado en la mañana y una cobertura mayor a partir de la tarde. La mínima será de 8 grados, mientras que la máxima alcanzará los 15 a lo largo de la tarde.