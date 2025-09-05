El Automoto Club Nuevejuliense sigue acelerando con dos grandes citas

- Advertisement -

El Automoto Club Nuevejuliense no se detiene y continúa apostando fuerte al automovilismo deportivo, con un calendario repleto de competencias de primer nivel que convocan a miles de fanáticos en la ciudad y la región.

El próximo fin de semana, los días 12, 13 y 14 de septiembre, el Kartódromo de 9 de Julio será escenario de una doble jornada vibrante: se disputarán la 6ª y 7ª fecha del Karting del Centro, una de las categorías más importantes y numerosas del país. Más de 300 pilotos ya confirmaron su participación, asegurando tres días cargados de velocidad, adrenalina y espectáculo en todas sus divisionales.

Pero la actividad tuerca no se detiene ahí. En octubre, el autódromo local volverá a ser protagonista: los días sábado 11 y domingo 12, se correrán la 7ª y 8ª fecha del Turismo Promocional, también bajo el formato de doble fecha. Como si esto fuera poco, el evento contará con la participación especial de dos categorías con gran trayectoria y convocatoria: el TC Platense y el Turismo Carretera Regional (TCR), que prometen elevar aún más el nivel del espectáculo.

Con estas propuestas, el Automoto Club Nuevejuliense reafirma su compromiso con el desarrollo del automovilismo, trabajando incansablemente para ofrecer eventos de jerarquía y seguir posicionando a 9 de Julio como una de las plazas más destacadas del deporte motor en la provincia de Buenos Aires.