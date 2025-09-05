- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Cada 5 de septiembre se celebra el Día del Hermano, una fecha dedicada a reconocer y valorar el lazo afectivo que une a los hermanos, ya sea por sangre o por elección. En varios países, como Argentina, esta jornada cobra un sentido especial al coincidir con el aniversario del fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta, figura reconocida internacionalmente por su labor humanitaria y su entrega desinteresada hacia los demás. Su vida es vista como un ejemplo de fraternidad, solidaridad y amor al prójimo, valores que inspiran esta conmemoración.

La celebración invita a reflexionar sobre la importancia de los vínculos fraternos, que muchas veces se convierten en los más duraderos a lo largo de la vida. Los hermanos suelen ser los primeros compañeros de juegos, confidentes en momentos difíciles, testigos de la historia familiar y, en muchos casos, un sostén emocional fundamental. Aunque las relaciones entre hermanos pueden atravesar conflictos o distanciamientos, existe en ese vínculo una conexión profunda que permanece en el tiempo. Más allá de su carácter conmemorativo, la fecha tiene un mensaje de fondo: en un mundo marcado por el individualismo, celebrar la fraternidad es una forma de volver a lo esencial, de valorar la compañía mutua y de recordar que los afectos cercanos siguen siendo una fuente poderosa de apoyo, identidad y contención.