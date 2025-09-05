viernes, septiembre 5, 2025
12.2 C
Nueve de Julio
General

Continúa el ciclo “Ensayos Abiertos” con una nueva presentación el próximo lunes 8

La Orquesta Nueve de Julio, dirigida por el maestro Cristian Luzza, realizará un ensayo abierto en un centro comercial donde la propuesta busca acercar la música a la comunidad en un formato descontracturado

Este lunes 8 de septiembre, vecinos y vecinas de Nueve de Julio podrán disfrutar de una nueva edición del ciclo “Ensayos Abiertos”, con la participación especial de la Orquesta 9 de Julio. El encuentro tendrá lugar en la Cooperativa Obrera (Av. Mitre 2537) y contará con la dirección del maestro Cristian Luzza.

La iniciativa forma parte de un proyecto cultural que propone compartir con la comunidad los procesos de ensayo de distintas agrupaciones musicales, en un ambiente cercano y relajado. Además de promover el intercambio entre artistas y público, la actividad busca visibilizar el trabajo que se desarrolla en los espacios de formación y talleres culturales locales.

“Ensayos Abiertos” se desarrolla en distintos puntos de la ciudad, articulando con centros culturales, instituciones y espacios comunitarios, y también sirve como plataforma para dar a conocer el cronograma anual de conciertos y presentaciones.

Más detalles e información actualizada en las redes oficiales de Cultura: @cultura_9dejulio.

