Nacho Palacios: “Tenemos propuestas, equipo y compromiso para transformar Nueve de Julio”

En los estudios de Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el concejal y candidato por el espacio Nuevos Aires, Nacho Palacios, cerró su campaña electoral en el programa Despertate con una entrevista sobre la situación actual del Partido de Nueve de Julio. En un diálogo distendido pero cargado de contenido, abordó la crítica situación hídrica que afecta a gran parte del distrito, analizó el rol del municipio, y presentó algunas de las principales propuestas de su espacio político. También dejó un mensaje final llamando a la participación y al voto responsable este domingo.

Palacios comenzó haciendo una fuerte crítica a la falta de coordinación y previsión en la respuesta del municipio y la provincia ante la crisis hídrica:

“Estamos en el inicio de un problema muy grave. Se subestimó la situación. Hoy tenemos el 50% del distrito con agua y el 80% de los caminos rurales intransitables. Gente aislada, chicos que no pueden ir a la escuela y vecinos que evalúan mudarse. Esto lo advertimos hace meses”, remarcó.

También cuestionó que, pese a tratarse del mismo tema, haya habido dos reuniones paralelas entre sectores rurales, el municipio y la provincia, lo que evidencia, según dijo, “falta de diálogo real”. Y agregó:

“Estamos trabajando mal y a destiempo. No se limpian los canales, las máquinas no funcionan en turnos completos, y los maquinistas no dan abasto. Quiroga se está inundando, y los vecinos están solos”.

Consultado sobre el rol de Defensa Civil y su reciente despliegue en el territorio, Palacios interpretó que las autoridades provinciales están anticipando un agravamiento del panorama, sobre todo con las lluvias que suelen intensificarse en septiembre.

“Nos estamos preparando para lo peor, y eso es alarmante. Hay que actuar ya”.

Propuestas concretas desde el Concejo Deliberante

En cuanto a su labor como concejal y la campaña que finaliza este domingo, Palacios explicó que su espacio tiene una línea clara: trabajar desde la racionalidad, con propuestas realizables y sin prometer lo imposible.

Entre las medidas que impulsa, destacó:

La creación de una Mesa Pro Parque Industrial con carácter institucional para reactivar el desarrollo productivo del distrito.

Un Fondo de Infraestructura para las localidades del interior, con asignación presupuestaria clara y federal.

La implementación de un programa de salud mental municipal , ante la creciente demanda en ese ámbito.

La necesidad de revisar el funcionamiento del Estado municipal, planteando eficiencia sin agravar la crisis laboral existente.

“nueve de Julio tiene hoy una ciudad sucia, con baches en cada cuadra, sin obras y con una planta de empleados que claramente no refleja eficiencia. Hay que rediscutir la estructura, la tecnología y el servicio que da la municipalidad”.

Llamado a votar y a construir un futuro común

En el tramo final, Palacios dejó un mensaje claro de cara al domingo electoral:

“El voto vale uno, todos somos iguales ese día. Vayan a votar, expresen lo que sienten. Si están conformes, elijan esa propuesta. Si no, tienen alternativas. Nosotros tenemos equipo, coherencia y trayectoria. No aparecimos por la elección. Estamos siempre”.

También expresó su voluntad de diálogo y trabajo conjunto, gane quien gane:

“Después de la elección tiene que haber una mesa de concertación. Estamos en emergencia y todos debemos estar dispuestos a sentarnos a construir. Pero el diálogo se convoca desde quien gobierna, y eso no está pasando”.

Elecciones y cobertura

Este domingo 8 de septiembre, desde las 8 de la mañana, Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV harán la cobertura especial de la jornada electoral, con representantes en cada espacio y una central de datos para ir informando en tiempo real cómo vota 9 de Julio.